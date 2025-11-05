В Україні проблеми з тиском має третина населення

В Україні, за даними дослідження STEPS у 2019 році, у третини населення (34,8%) був підвищений артеріальний тиск. Гіпертонія небезпечна тим, що збільшує ризик інсульту та серцевих захворювань. Для регулювання високого чи низького тиску можуть бути корисними натуральні дієтичні добавки, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. Звісно, вони не замінюють медикаменти. Експерт називає добавки, які допомагають при високому чи низькому тиску, а також ті, яких слід уникати. І наголошує: деякі добавки взаємодіють з певними ліками, тож перед початком прийому потрібно проконсультуватися з лікарем.

Природні добавки, які допомагають знижувати тиск

Магній. «Гліцинат магнію протягом багатьох років вивчався як один з варіантів дієтичної саплементації для зниження артеріального тиску. В одному з досліджень прийом добавок магнію протягом 24 тижнів знижував систолічний та діастолічний артеріальний тиск. Доза становила від 500 до 1000 мг на день. Проте науковці рекомендують починати з меншої дози та збільшувати її в міру переносимості», – каже лікар. Через гіпотензивний ефект дослідники розглядають магній як профілактичний засіб або допоміжну терапію.

Буряковий сік. Він містить велику кількість неорганічних нітратів, які корисні для артеріального тиску. Багато досліджень показують, що регулярне споживання бурякового соку знижує систолічний і діастолічний артеріальний тиск. Також він багатий на антиоксиданти. Пігменти беталаїну в буряку захищають клітини від пошкодження і зменшують запалення, що допомагає контролювати артеріальний тиск.

Вітамін С. Дефіцит цього вітаміну є фактором ризику розвитку гіпертонії. «В одному з досліджень прийом вітаміну С протягом восьми тижнів знизив систолічний артеріальний тиск, але не діастолічний. Дослідники додали 600 мг вітаміну С літнім пацієнтам, які страждали на гіпертонію і вже приймали максимальну дозу амлодипіну. Ті, хто приймав аскорбінову кислоту, мали нижчий артеріальний тиск, ніж пацієнти з контрольної групи», – каже Олег Швець. Антиоксидантна активність вітаміну С допомагає захистити внутрішню оболонку судин від пошкодження і збільшує кількість оксиду азоту, що сприяє розслабленню стінок артерій.

Гібіскус. Поліфеноли в цій рослині мають антиоксидантну дію і допомагають знизити артеріальний тиск. Дослідження показали, що у дорослих з помірною гіпертонією та діабетом 2 типу, які вживали чай з гібіскуса або його екстракт, знижувався систолічний і діастолічний артеріальний тиск.

Екстракт листя оливи. Регулярний прийом екстракту листя оливи знижує ризик ішемічної хвороби серця на 9-14%. У дослідженні учасники, які щодня протягом 16 тижнів вживали 20 мл екстракту листя оливи, артеріальний тиск був нижчим, ніж у контрольної групи.

Яких добавок при гіпертонії слід уникати

До рослинних добавок, які можуть підвищити кровʼяний тиск, належать арніка, ефедра, гінкго, женьшень, гуарана, солодка, сенна, звіробій, йохімбе, гіркий апельсин, донг квай.

«Людям із серцевими захворюваннями не слід зловживати солодкою. Дослідження показали, що при вживанні у великих кількостях вона значно підвищує артеріальний тиск, знижує рівень калію та підвищує рівень натрію в крові. Солодка вважається небезпечною для людей із серцевою недостатністю. Її не рекомендується вживати понад 40-50 г на день протягом більш як два тижні», – наголошує експерт.

Що може допомогти при гіпотонії

«Низький артеріальний тиск, або гіпотонія, – це стан, коли до органів надходить недостатньо крові. Низьким вважається артеріальний тиск нижче 90/60 мм рт. ст. Такий стан може причиняти біль в грудях, запаморочення, сплутаність думок чи втрату свідомості», – пояснює лікар.

Природним засобом, який може полегшити ситуацію, каже лікар, є гіркий апельсин. Він містить синефрин, що, як показало одне дослідження, підвищує артеріальний тиск.

Вживання яких природних добавок разом з ліками може нашкодити?

Оскільки рослинні добавки можуть взаємодіяти з ліками, то перш ніж їх вживати, треба порадитися з лікарем, наголошує Олег Швець, адже деякі взаємодії можуть бути небезпечними. Серед них:

Звіробій. Ця рослина допомагає при симптомах депресії. Однак звіробій може взаємодіяти та знижувати ефективність таких препаратів, як варфарин, блокатори кальцієвих каналів, статини, антидепресанти, протизаплідні таблетки, циклоспорин, антикоагулянти.

Гінкго білоба. Поліпшує кровотік і кровообіг. Однак його вживання збільшує ризик кровотечі, якщо людина приймає аспірин або варфарин.

Солодка. Взаємодіє з варфарином і дигоксином, також може негативно взаємодіяти з інгібіторами АПФ.

Арніка. Підсилює дію антикоагулянтів, таких як варфарин. Також може негативно взаємодіяти з антитромбоцитарними препаратами.

Що ще впливає на зниження тиску?

Підтримувати здоровий артеріальний тиск допомагає й спосіб життя. Наприклад, дієта DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – дієтичні підходи до боротьби з гіпертонією) є планом харчування, розробленим для зниження артеріального тиску та покращення здоров'я серця. Її основні принципи полягають у зменшенні споживання солі, насичених жирів та холестерину, одночасно збільшуючи споживання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирних молочних продуктів, риби, птиці та бобових.

Нормалізації тиску, твердить лікар, також сприяють регулярні фізичні вправи, підтримка здорової ваги, відмова від куріння та обмеження вживання алкоголю, спокійний нічний сон та зменшення стресу.