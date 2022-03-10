Усі навчальні заклади Рівненської області, окрім дошкільних, з 14 березня відновлюють навчання. Для дітей, які перебувають в інших областях чи за межами України, буде створено дистанційну платформу для навчання з посиланнями на необхідну інформацію.

Про відновлення навчання з 14 березня начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у четвер, 10 березня. «З понеділка на Рівненщині відновлюємо освітній процес у всіх закладах, крім дошкільних. Кожен керівник може визначитися з формою навчання: або дистанційне, або змішане», — написав Віталій Коваль.

Для визначення форми навчання кожен керівник має врахувати критерії безпеки учнів та педагогів, а також особливості діяльності кожної школи в умовах воєнного стану. До навчання залучать також і дітей з сімей біженців. Для школярів, які перебувають за межами області чи України, буде створено дистанційну платформу, на якій розмістять відеоуроки та іншу необхідну для навчання інформацію.

Зазначимо, що Міністерство освіти пропонує цьогоріч скасувати для 11 класів складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

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