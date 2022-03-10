Черга охочих до Рівненського військкомату на вул. Грабник

Міський голова Рівного Олександр Третяк закликав усіх чоловіків, які прибули у Рівне з інших областей, протягом доби з’явитися у військкомат та записатися у територіальну оборону або до лав армії. Про це він повідомив під час вечірнього відео-звернення у середу, 9 березня.

«Чоловіки, які приїхали у Рівне зі сходу, мають за 24 години з’явитися у військкомат і записатися у тероборону чи до лав ЗСУ. Захищати країну мають усі незалежно від того, звідки прибули у Рівне», — сказав міський голова. Він також повідомив про те, що кордон з Білоруссю на території Рівненщини не порушений і перебуває під прикриттям армії та тероборони.

Тим часом понад 100 добровольців 10 березня розпочали військові навчання. У добровольчих формуваннях – власники зброї, мисливці, лісівники і ті, хто служив в армії. Вони пройдуть основи поводження зі зброєю, заняття зі стрільби, тактичну й медичну підготовку, бойове злагодження. Заняття проводитимуть у дві зміни.

Від початку воєнних дій в області прийняли понад 8 тис. вимушених переселенців, з них понад 6 тис. залишилися на Рівненщині. Усі без винятку вимушені переселенці, які приїхали на Рівненщину, мають зареєструватися.

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