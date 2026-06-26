Такий метод здається незвичним, однак він має своє пояснення

Під час приготування домашнього варення існує чимало народних способів, які можуть допомогти захистити заготівлі від плісняви. Один із найдивніших – покласти в банку кілька сірників. На перший погляд, такий метод здається незвичним, однак він має своє пояснення. «Добрі новини» розповідають, як працює цей спосіб.

Навіщо класти сірник у банку з варенням?

Колись вважали, що сірники вбирають зайву вологу з банки. Насправді, така версія не має практичного підтвердження, адже кілька сірників не здатні помітно вплинути на кількість вологи в банці з варенням.

Пояснення цього способу пов’язують із сіркою, яка є на верхівці сірника. Вважають, що вона має антисептичні властивості та може стримувати розвиток мікроорганізмів, які спричиняють появу плісняви.

Водночас додамо, що зберігання варення значно більше залежить від правильного консервування, аніж від будь-яких народних хитрощів.

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