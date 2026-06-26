Якщо діяти швидко, у деяких випадках десерт ще можна врятувати

Під час приготування варення достатньо ненадовго відволіктися, щоб сироп почав пригоряти. Якщо діяти швидко, у деяких випадках десерт ще можна врятувати. Ukr.Media розповідає, як врятувати варення та уникнути неприємного запаху гару.

Що робити, якщо варення пригоріло?

Щойно з’явився запах гару, насамперед потрібно вимкнути плиту та прибрати каструлю з вогню. Не варто перемішувати варення і зішкрібати шматки нагару, що прилип до дна. Якщо ви це зробите, всі вони плаватимуть у сиропі й видалити їх уже не вдасться.

Після цього варення слід обережно перелити в інший чистий посуд, намагаючись не зачепити шар, який пригорів до дна.

Якщо сироп лише почав приставати до дна, а запах гару майже не відчувається, варення можна продовжити варити вже в іншій каструлі. У такому разі смак зазвичай не встигає змінитися.

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Якщо ж з’явився легкий присмак паленого цукру, ситуацію ще можна частково виправити.

Один із простих способів – накрити каструлю з варенням рушником, змоченим в оцті. За потреби рушник можна знову змочувати, доки запах не стане менш помітним.

Також до варення потрібно додати інгредієнти з вираженим ароматом, щоб прибрати залишки неприємного запаху. Для цього використовують лимонний сік, апельсинову цедру, ваніль, корицю чи запашні трави. Вибір залежить від того, з яких ягід або фруктів ви готуєте варення.