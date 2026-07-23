Цей спосіб не потребує жодних спеціальних засобів і допомагає довше зберігати сіль сипкою

Якщо сіль у сільничці швидко збивається в грудки й погано висипається, проблему можна розв’язати за допомогою одного простого інгредієнта. Цей спосіб не потребує жодних спеціальних засобів і допомагає довше зберігати сіль сипкою. Southern Living розповідає, що потрібно додати у сільничку, щоб сіль не збиралась у грудочки.

Що спричиняє злипання солі?

Сіль є іонною сполукою, яка «легко притягує воду». Підвищена вологість призводить до того, що сіль вбирає значну частину вологи з повітря і розчиняється по краях. Коли сіль перекристалізовується під впливом змін навколишнього середовища, її частинки злипаються, утворюючи грудочки.

Це можна виправити, використавши звичайний рис.

Як рис допомагає запобігти злипанню?

Зерна рису можуть вбирати багато рідини. І на відміну від солі, рис не розчиняється через крохмаль, тому він здатний утримувати вологу з атмосфери краще, ніж сіль. Спробуйте додати кілька рисинок у сільничку, і ви помітите, як сіль менше злипатиметься.

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