Сіль допомагає теплу рівномірно поширюватися в духовці

Буває, що домашня випічка в духовці нерівномірно пропікається або верх швидко підгорає, хоча температура виставлена правильно. Проте один простий лайфхак допоможу вирівняти розподіл тепла та уникнути цих проблем. УНІАН розповідає, навіщо класти сіль в духовку.

Для чого потрібна сіль в духовці?

Сіль допомагає теплу рівномірно поширюватися в духовці. І при нагріванні духовки сіль «вбирає» в себе жар та відразу ж починає його віддавати, завдяки чому випічка не сохне та не пригорає.

Для цього способу візьміть дві пачки великої солі та висипте її на старе деко. Це деко можна ставити на найвищий рівень духовки або ж на дно.

Якщо в духовці не пропікається верх булочок чи пирогів – ставте деко з сіллю вище. А якщо в духовці підгоряє одна сторона – ставте сіль на дно. Щоб хліб рівномірно пропікався, форму з ним можна ставити прямо на деко з сіллю.

Коли сіль пожовтіє – її не потрібно викидати, вона все одно буде «працювати».