Цей етап потрібен не лише для того, щоб охолодити заготівлю

У деяких рецептах випічки є рекомендація перед приготуванням залишити тісто в холодильнику. Цей етап потрібен не лише для того, щоб охолодити заготівлю. ТСН розповідає, навіщо охолоджувати тісто перед випіканням.

Навіщо залишати тісто в холодильнику?

Насправді не всі види тіста потребують охолодження, але для деяких видів це просто необхідно, щоб отримати найкращий результат.

Наприклад, листкове тісто, яке готується з маслом, обов’язково потрібно класти до холодильника. Так воно стане слухнянішим під час роботи, а випічка вийде пухкою.

Після охолодження пісочне тісто стане еластичнішим і менше кришитиметься під час розкачування. Дріжджове теж можна поставити в холодильник, але лише після того, як воно добре підніметься. Це сповільнить бродіння й допоможе уникнути надмірної кислинки, яка може з’явитися за тривалого перебування в теплі.

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Як довго можна зберігати тісто в холодильнику?

Тісто можна зберігати в холодильнику від 9 до 36 годин, якщо його ретельно вимісити, сформувати в кулю та змастити олією. Також не забувайте обгорнути його пергаментом або харчовою плівкою.