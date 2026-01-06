Треба лише чайний пакетик: як позбутися неприємного запаху в холодильнику
Замість дорогих освіжувачів є простий спосіб, який допомагає природно нейтралізувати запахи
Неприємний запах у холодильнику може зіпсувати настрій навіть перед приготуванням їжі. Але замість дорогих освіжувачів є простий спосіб, який допомагає природно нейтралізувати запахи. «Главред» розповідає, як чайний пакетик може допомогти прибрати неприємний запах.
Як працює чайний пакетик?
Звичайний використаний пакетик від чаю добре вбирає запах у холодильнику. Але для цього його потрібно спочатку добре висушити після використання, а потім покласти на блюдечко, яке потрібно поставити всередину холодильника.
Для кращого ефекту можна поставити кілька чайних пакетиків у різних місцях холодильника. Чайні пакетики потрібно регулярно змінювати, коли неприємний запах повертається.
