Найбільше ФОПів на Львівщині працюють програмістами

У 2018 році кількість ФОПів на Львівщині зросла на 8%, що є одним з найвищих показників в Україні, при цьому найбільший приріст дали працівники сфери ІТ. Як свідчить дослідження аналітичної платформи YouControl, станом на початок 2019 року у Львівській області було зареєстровано 105,9 тис. ФОПів і найбільше з них працюють у сфері ІТ.

В середньому по Україні кількість ФОПів за підсумками 2018 року збільшилася на 4%. Найбільший приріст виявився у Харківській області (9%), Львівській (8%) та Дніпропетровській (5%).

«Протягом 2018 року у Львівській області було зареєстровано понад 19 тис. фізичних осіб-підприємців, а ліквідувалося – 11 тис., що і дало в підсумку загальний приріст в регіоні. Зі всіх ФОПів, що працюють на Львівщині, найбільше – 11% – зареєстровані за видом діяльності "Комп’ютерне програмування"», – виявили аналітики YouControl.

Цікаво, що у роздрібній торгівлі на Львівщині працює майже стільки ж людей, скільки й в ІТ. Хоча загалом по Україні найпопулярнішим видом діяльності серед ФОПів є саме торгівля.

Програмування також очолило і рейтинг видів діяльності за найбільшим приростом у Львівській області. «Кількість підприємців, зареєстрованих за цим КВЕДом збільшилася на 2,5 тис. (або ж на 27%). Цікаво також те, що в категорії «Будівництво житлових і нежитлових будівель» додалося лише 334 ФОПа, але це відповідає приросту в 138%», – йдеться в дослідженні YouControl.

Також аналітики з'ясували, що найбільше з ліквідованих ФОПів працювали за КВЕДом «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках». У відсотках падіння в цій категорії склало майже 16%.