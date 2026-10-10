«АрселорМіттал Кривий Ріг» переведуть у режим холодної зупинки до завершення війни

Найбільший металургійний завод в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» почав процес переведення підприємства в режим холодної зупинки після чотирьох ракетних атак Росії. Унаслідок обстрілів загинули шестеро працівників, ще понад 18 дістали поранення, а первинне металургійне виробництво зупинилося. Про це 10 жовтня повідомили на сайті компанії.

Упродовж наступних двох місяців підприємство готуватимуть до безпечної зупинки виробництва. Після цього промислові активи законсервують, щоб відновити роботу після завершення бойових дій.

««Хочу наголосити, що холодна зупинка – це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу. Наш пріоритет номер один – зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди», – пояснив генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.

За його словами, група ArcelorMittal не залишає Україну, однак вважає безпечну роботу підприємства неможливою, поки триває війна. Після її завершення компанія планує провести переговори з урядом України та повторно оцінити можливість безпечного й стабільного відновлення виробництва.

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Раніше повідомлялося, що через закриття «АрселорМіттал Кривий Ріг» група ArcelorMittal очікує близько 1 млрд доларів негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України з повним циклом виробництва від видобутку руди до готового металопрокату. У 2025 році на АМКР припадало 23% виплавки сталі в Україні та 24% виробництва прокату. Виробництво становило 1,7 млн т сталі та 1,6 млн т прокату. Це другий за обсягами завод після «Запоріжсталі».