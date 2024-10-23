Авіакомпанія неправильно поводилася з тисячами крісел колісних

У США оштрафували найбільшу авіакомпанію у світі American Airlines на 50 млн доларів через неодноразові порушення прав пасажирів з інвалідністю. Про це 23 жовтня повідомило CNN.

Міністерство транспорту США провело розслідування й виявило, що American Airlines допустила численні серйозні порушення правил щодо пасажирів з інвалідністю між 2019 і 2023 роками. Зокрема, мова йде про людей, які пересуваються на кріслах колісних.

«American Airlines неправильно поводилася з тисячами крісел колісних і не надавала належної допомоги пасажирам з інвалідністю, що призвело до значних проблем з безпекою і незручностей для клієнтів», – розповів міністр транспорту Піт Буттіджедж.

Одна з мандрівниць зазначила міністерству, що American Airlines змусили відчути себе частиною багажу, тому вона більше не літає.

При цьому міністерство наголошує, що така проблема є поширена серед авіакомпаній і не є унікальними для American Airlines.

Буттіджедж зауважив, що авіакомпанія має витратити 25 млн доларів на модернізацію інфраструктури, щоб зменшити кількість порушень прав людей з інвалідністю. Якщо American Airlines не виконає цю вимогу, відомство оштрафує авіакомпанію на решту 25 млн доларів.

American Airlines своєю чергою повідомляє, що у 2024 році вже витратила 175 млн доларів на інфраструктуру та нові технології, що дозволило на 20% покращити свій рейтинг обслуговування крісел колісних.

Відзначимо, American Airlines – це американська авіакомпанія, яка є лідером у світі, адже має у своєму флоті 971 літак. Компанія здійснює регулярні авіарейси всередині США, а також в Канаду, Латинську Америку, Карибські острови, Європу, Японію, Китай та Індію.

Нагадаємо, 9 жовтня пілот турецької авіакомпанії Turkish Airlines помер під час рейсу з американського Сіетла до Стамбула.