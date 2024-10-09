Причину смерті пілота не розголошують

Пілот турецької авіакомпанії Turkish Airlines помер під час рейсу з американського Сіетла до Стамбула. Про це 9 жовтня повідомило BBC.

У середу, 9 жовтня, 59-річний капітан Ілчехін Пехліван помер під час рейсу. Представник авіакомпанії зазначив, що чоловік знепритомнів після того, як літак вилетів з американського Сіетла. Другий пілот одразу взяв на себе керування судном.

Пехлівану надали необхідну медичну допомогу, однак це не допомогло. Екіпаж авіакомпанії вирішив здійснити аварійну посадку в американському Нью-Йорку, та пілот помер ще до приземлення.

Відомо, що пілот працював у Turkish Airlines з 2007 року й востаннє проходив плановий медичний огляд у березні цього року. В авіакомпанії розповіли, що тоді у нього не виявили проблем зі здоров’ям.

Про причину смерті пілота наразі не розголошують.

BBC зазначає, що пілоти мають проходити медичне обстеження кожні 12 місяців, а ті, кому за 40 – кожні 6 місяців.

Нагадаємо, 30 серпня в навчальній авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2.

Унаслідок падіння загинули двоє членів екіпажу, серед яких – 28-річний капітан Назарій Проказюк із Львівщини.