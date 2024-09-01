Український пілот Олексій Месь, який загинув внаслідок катастрофи F-16

США вважають малоймовірним, що причиною катастрофи переданого Україні американського винищувача F-16, унаслідок якої загинув український пілот Олексій Месь (позивний Moonfish), було ураження літака з боку сил українських ППО. Про це пише видання The New York Times з посиланням на двох обізнаних із ситуацією американських високопосадовців.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.

Журналісти нагадали, що президент Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, враховуючи версію, що катастрофа могла бути спричинена «дружнім вогнем».

Нагадаємо, що 29 серпня 2024 року Повітряні сили повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої атаки з боку росіян загинув льотчик Олексій Месь. Загиблий керував винищувачем F-16. Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив катастрофу винищувача F-16, внаслідок чого загинув льотчик.

Водночас народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала допис, у якому заявила, що літак нібито збила українська ППО. За її інформацією F-16 українського пілота Олексія «Moonfish» Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. Вона також стверджувала, що це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО.

На допис депутатки емоційно відреагував командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, який заявив, що Безугла дискредитує українських захисників, підігрує російським пропагандистам і прийде час, коли вона «проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла».

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Глава держави не озвучив причину, але, оголошуючи про це рішення, заявив про необхідність берегти особовий склад. Міністр оборони Рустем Умєров наступного дня запевнив, що звільнення Олещука не пов'язане з катастрофою F-16.