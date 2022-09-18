Знайомство з містом зазвичай починається з прогулянки центром і відвідування архітектурних пам’яток. Туристам насамперед показують храми, та не менш цікавою є адміністративна і житлова забудова. На жаль, такі споруди переважно не мають статусу пам’яток, їхні нові власники безкарно перебудовують та руйнують автентичну оздобу.

ZAXID.NET зібрав десяток найгарніших будинків XIX-XX ст., які збереглися в містечках Львівщини. Часто в них дуже цікава історія, іноді – взагалі немає інформації про будівничих, власників та мешканців.

Стара Сіль

Вілла Анна в Старій Солі (фото A.G./Shukach)

Вілла «Анна» – один з тих об’єктів, заради яких варто їхати на Старосамбірщину. Стара Сіль – колишнє промислове містечко, назва якого говорить сама за себе. У ньому є красивий костел, дві дерев’яні церкви, та особливою родзинкою є вілла «Анна». Збудована в 1911 році, прикрашена сецесійними трояндами, бантиками, кольоровими маскаронами. Кутова вежа з флюгером приречено похилилася. Хоч будинок і не дуже старий, проте в джерелах мало про нього інформації. Тому історію замінюють легенди. Вона оповідає про кохання доньки солевара Анни і графа, який збудував для неї цю романтичну віллу. Зараз у ній працює неврологічне відділення лікарні. Будівля потребує реставрації.

Жовква

Центр дитячої та юнацької творчості у Жовкві (фото ZAXID.NET)

На початку затишної вулички Бандери біля міського парку у Жовкві стоїть будинок XIX ст., в якому виріс науковець світового масштабу. Видатний електрохімік, фахівець IBM, винахідник магнітних головок комп’ютера та магнітних плівок для банківських карток Любомир Романків народився в сім’ї адвоката та керівника «Просвіти». Перед приходом радянської армії в 1944 році родина мусіла емігрувати, бо батько був у розстрільних списках. Любомир Романків живе у США, досі підтримує зв’язок з Україною. У його жовківському будинку зараз працює Центр дитячої та юнацької творчості.

Самбір

Бібліотека у Самборі (фото ZAXID.NET)

Бібліотека на вулиці Стебельського у Самборі це теж пам’ятка архітектури, колишня вілла Козакевичів 1909 року. Володимир Козакевич був адвокатом, живописцем, громадсько-політичним діячем. Народився на Жовківщині, у Самборі працював юристом.

Рава-Руська

Дитячий садок у Раві-Руській (фото Андрія Чвартковського)

Вілла Стоклосінських з дерев’яним оздобленням ґанку, що на вулиці Вокзальній у Раві-Руській, суттєво змінилася від свого початкового вигляду. Та дерев’яні елементи, оздоби фасаду збережені, хоч і потребують відновлення. Тепер тут дитячий садок.

Дрогобич

Вілла бургомістра у Дрогобичі (фото ZAXID.NET)

У Дрогобичі є ціла вулиця Панська (тепер Шевченка) з колишніми маєтками нафтових магнатів. Вілла Яна Невядомського збудована у 1903 році на вул. Жупній, 4 для колишнього пекара, а потім бургомістра Дрогобича Яна Невядомського. Кутова вежа будинку прикрашена алегоричними жіночими статуями, які уособлюють «Торгівлю» (жінка у капелюсі з крилами – атрибутом бога торгівлі Гермеса) і «Промисловість» (тримає зубчасте колесо). У цьому будинку зараз квартири, офіси, а також ресторан, де встановлений ретротелефон.

Стрий

ВІлла Богдана Весоловського у Стрию (фото ТІЦ Стрия)

Богдан Весоловський – український співак, композитор легкого жанру довоєнного Львова. Перший український джазмен. Деякий час він жив у Стрию. Вілла, в якій він мешкав (Чорновола, 11), одна з найкрасивіших у місті, з дерев’яними даховими конструкціями. На ній встановили меморіальну дошку.

Борислав

Канцелярія Роберта Домса у Бориславі (фото Oilcradle)

Ще одна вілла з шатровим дахом і дерев’яними конструкціями – колишня канцелярія Роберта Домса у Бориславі (вул. Шевченка, 165). Львівський підприємець Роберт Домс був не тільки відомим пивоваром, але й власником нафтових і озокеритних родовищ у Бориславі. У цьому будинку працював його офіс. Зараз це багатоквартирний житловий будинок.

Ходорів

Школа мистецтв у Ходорові (фото міськради)

Один з колишніх особняків у Ходорові на вул. Шевченка, 42 тепер служить приміщенням школи мистецтв. До речі, місто не дає пропасти колишнім панським особнякам. У схожому будинку працює також магістрат, а в трохи більшому – школа.

Нижанковичі

Дитячий садочок у Нижанковичах (фото Travel.creature)

Колишню віллу в Нижанковичах пристосували для дитячого садочку-ясел. Дерев’яний ґанок помальований у синій колір. Цим кольором згодом доповнили й інші елементи фасаду.

Кам’янка-Бузька

Прокуратура у Кам'янці-Бузькій (фото ZAXID.NET)

Найцікавіші старі будинки Кам’янки-Бузької розташовані на центральній вулиці Незалежності. Там і ратуша, і модерністичний Народний дім, і краєзнавчий музей та багато інших. Серед несподіваних нинішніх резидентів таких старих вілл – прокуратура.

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Такі перлини є у кожному населеному пункті, навіть у малих селах. Просто люди за щоденними клопотами не помічають їхньої втраченої краси. А теперішні власники не розуміють цінності і замість збереження і популяризації своєї місцевої історії бездумно її знищують.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET робив підбірку незвичайних ратуш і довоєнних Народних домів у містах Львівщини.