Щоб огірки добре розвивалися та формували багато плодів, їм необхідне підживлення вже на початку росту. Навесні рослини особливо потребують поживних речовин, адже саме в цей період формується майбутній урожай. Якщо огіркам бракує корисних елементів, вони ростуть повільно, листя може жовтіти, а зав'язей утворюється небагато.

Чому деревна зола корисна для огірків

Деревна зола вважається одним із найкращих природних добрив для городніх культур, яке містить калій, кальцій, фосфор та інші важливі мікроелементи. Вона допомагає рослинам швидше нарощувати зелену масу, сприяє формуванню зав’язей і покращує смак плодів.

Калій, який міститься у золі, відіграє особливу роль у розвитку огірків. Саме він відповідає за формування плодів і їхню якість. Крім того, зола зменшує кислотність ґрунту та робить його більш пухким, що сприяє кращому розвитку кореневої системи.

Що знадобиться для підживлення

Для простого підживлення огірків знадобляться лише два компоненти:

деревна зола – приблизно одна жменя під кожну рослину;

вода – 1–2 літри для поливу.

Як правильно підживити огірки золою

Підживлення проводять після появи перших справжніх листків. Саме в цей час молоді рослини починають активно рости та потребують додаткових поживних речовин.

Спочатку біля кожного куща акуратно розсипають невелику жменю сухої золи. Важливо робити це на невеликій відстані від стебла, щоб не пошкодити молоді рослини.

Після цього золу злегка змішують із верхнім шаром ґрунту або присипають землею. Далі грядку рясно поливають водою. Волога допомагає корисним речовинам швидше проникнути у ґрунт і стати доступними для коріння.

Як часто повторювати підживлення

Багато городників проводять таку процедуру приблизно раз на два або три тижні. Регулярне внесення невеликої кількості золи допомагає підтримувати родючість ґрунту та забезпечує рослини необхідними мікроелементами.