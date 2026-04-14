Якість шашлику багато в чому залежить від того, які дрова ви вирішили використати. Тому, якщо ви хочете отримати ідеальний результат, слід особливо уважно обирати дрова для смаження. Pixel Inform розповідає, які дрова найкраще підходять для шашлику.

Як правильно обрати дрова для мангала?

Під певний різновид м’яса підходять лише особливі види дерева. Тому якщо ви хочете, щоб баранина, качка та курка вийшли неймовірно ароматними, то варто вибирати вишневі дрова. Ці дрова чудово підходять для роботи з такими видами м’яса. Також вишневі дрова використовують для приготування котлет для гамбургерів.

А дубові дрова – це ідеальний варіант для будь-яких різновидів м’яса, проте для птахів, риб та інших продуктів вони не підійдуть.

Якщо ви хочете приготувати на мангалі креветки та інші різновиди морепродуктів, оптимальним вибором стануть яблуневі дрова. Також вони чудово підходять для птиці та свинячого шашлику.

А ось вільхові дрова – це класичний варіант для приготування птиці на мангалі. Ця деревина підходить для будь-яких видів птахів. Також вільха добре поєднується з рибними стейками.

Якщо у вас немає під рукою таких видів дерева, ви можете обрати класику – березу. Такі дрова добре поєднуються з будь-яким видом шашлику.