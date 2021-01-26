Дванадцять найочікуваніших фільмів 2021 року.

Кілька серій драми для вдалого вікенду.

Кадр з фільму «Манк» Девіда Фінчера

Американський інститут кіномистецтва (American Film Insntitute, AFI) назвав найкращі фільми та серіали 2020 року. Списки переможців премії AFI Awards опубліковані на сайті організації.

До переліку найкращих картин 2020-го увійшли:

«П'ятеро однієї крові» Спайка Лі,

«Іуда та чорний месія» Шакі Кінга,

«Ма Рейні: Мати блюзу» Джорджа Вольфа,

«Манк» Девіда Фінчера,

«Мінар» Лі Айзека Чуна,

«Земля кочівників» Хлої Чжао (у прокаті – в березні),

«Одна ніч в Майамі» Реджини Кінг,

«Душа», мультфільм Піта Доктера, який можна подивитись у прокаті,

«Звук металу» Даріуса Мардера,

«Суд над чиказькою сімкою» Аарона Соркіна.

У списку серіалів року опинилися:

«Краще телефонуйте Солу»,

«Бріджертон»,

«Корона»,

«Птах доброго господа»,

«Країна Лавкрафта»,

«Мандалорец»,

«Місіс Америка»,

«Ферзевий гамбіт»,

«Тед Лассо»,

«Неортодоксальна».

Нагадаємо, у січні американська асоціація кінокритиків Critics Choice Association оприлюднила свій список найкращих фільмів та серіалів 2020 року. До нього увійшли, зокрема, картина «Людина-невидимка» Лі Воннелл та «Зависнути в Палм-Спрінгс» Макса Барбакова. Найкращим фільмом критики назвали переможця Венеціанського фестивалю «Землю кочівників».