Фото червоного корпусу Київського університету посіло друге місце на світовому конкурсі

На конкурсі «Вікі любить пам’ятки» обрали 10 найкращих фотографій пам’яток культури України. Десятку обрали з-поміж понад 30 тисяч світлин, опублікованих 2024 року. Торік Україна посіла друге місце у світі за кількістю завантажених фото.

За оцінками журі переможцями національного етапу «Вікі любить пам’ятки» 2024 стали:

Олександр Рижков, фото червоний корпус КНУ ім. Тараса Шевченка; Артур Лагода, світлина із видом на Преображенську церкву у Львові; Олександр Воропаєв, фотографія Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після влучання російської ракети 23 липня 2023 року; Роман Бречко, робота із зображенням Василіянського монастиря у Бучачі Тернопільської області; Андрій Ковальський, знімок будинку Гілярія Трибеля у Житомирі; Дмитро Євдокимов, фото із видом на археологічний комплекс «Острів Байда», Запоріжжя; Артур Лагода, знімок оперного театру у Львові; Роман Бречко із фото замку князів Острозьких-Любомирських у Дубно Ріненської області Beyé Shevkiyeva із зображенням археологічного комплексу на плато Ак-Кая, Біла Скеля, АР Крим; Андрій Казун, фото П’ятницької церкви у Чернігові.

Окрім того, журі відзначило п’ять фотографій спеціальними відзнаками:

«За творчий підхід» – Павло Й. Шубарт, фото наріжного еркера палацу Абази в Одесі, та Дмитро Євдокимов, знімок II міст Преображенського у Запоріжжі;

– Павло Й. Шубарт, фото наріжного еркера палацу Абази в Одесі, та Дмитро Євдокимов, знімок II міст Преображенського у Запоріжжі; «За серію аерофото замків і фортець» – Роман Бречко, світлина із фортом-заставою у селі Тараканів, Рівненська область;

– Роман Бречко, світлина із фортом-заставою у селі Тараканів, Рівненська область; «За незвичний ракурс» – Максим Попельнюх, знімок Північного моста (Київ);

– Максим Попельнюх, знімок Північного моста (Київ); «За незвичний ракурс і символізм» – також Максим Попельнюх, фото Києво-Печерської лаври.

Як розповіла прессекретарка ГО «Вікімедіа Україна» Ольга Мілянович, 2024 року Україна посіла друге місце у світі за кількістю завантажених робіт: учасники завантажили понад 30 тисяч файлів у національній частині конкурсу. За кількістю балів міжнародного журі, фото червоного корпусу Київського університету Олександра Рижкова (титульне фото) отримало почесне друге місце з майже 240 тисяч фото усіх країн-учасниць.

«Документувати наші памʼятки, зберігати їхні зображення, привертати увагу світової спільноти до культурної спадщини України – украй важливо, адже зараз вона перебуває під постійною небезпекою та зазнає руйнувань від російських ракетних та дронових атак», – наголосила Ольга Мілянович.

«Вікі любить пам’ятки» – наймасштабніший світовий фотоконкурс пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії. Його започаткували 2010 року, а в Україні цей конкурс проводять щорічно від 2012.