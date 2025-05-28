10 найкращих фото пам’яток України: журі назвало переможців конкурсу
«Вікі любить пам’ятки» оголосило підсумки 2024 року
На конкурсі «Вікі любить пам’ятки» обрали 10 найкращих фотографій пам’яток культури України. Десятку обрали з-поміж понад 30 тисяч світлин, опублікованих 2024 року. Торік Україна посіла друге місце у світі за кількістю завантажених фото.
За оцінками журі переможцями національного етапу «Вікі любить пам’ятки» 2024 стали:
- Олександр Рижков, фото червоний корпус КНУ ім. Тараса Шевченка;
- Артур Лагода, світлина із видом на Преображенську церкву у Львові;
- Олександр Воропаєв, фотографія Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі після влучання російської ракети 23 липня 2023 року;
- Роман Бречко, робота із зображенням Василіянського монастиря у Бучачі Тернопільської області;
- Андрій Ковальський, знімок будинку Гілярія Трибеля у Житомирі;
- Дмитро Євдокимов, фото із видом на археологічний комплекс «Острів Байда», Запоріжжя;
- Артур Лагода, знімок оперного театру у Львові;
- Роман Бречко із фото замку князів Острозьких-Любомирських у Дубно Ріненської області
- Beyé Shevkiyeva із зображенням археологічного комплексу на плато Ак-Кая, Біла Скеля, АР Крим;
- Андрій Казун, фото П’ятницької церкви у Чернігові.
Окрім того, журі відзначило п’ять фотографій спеціальними відзнаками:
- «За творчий підхід» – Павло Й. Шубарт, фото наріжного еркера палацу Абази в Одесі, та Дмитро Євдокимов, знімок II міст Преображенського у Запоріжжі;
- «За серію аерофото замків і фортець» – Роман Бречко, світлина із фортом-заставою у селі Тараканів, Рівненська область;
- «За незвичний ракурс» – Максим Попельнюх, знімок Північного моста (Київ);
- «За незвичний ракурс і символізм» – також Максим Попельнюх, фото Києво-Печерської лаври.
Як розповіла прессекретарка ГО «Вікімедіа Україна» Ольга Мілянович, 2024 року Україна посіла друге місце у світі за кількістю завантажених робіт: учасники завантажили понад 30 тисяч файлів у національній частині конкурсу. За кількістю балів міжнародного журі, фото червоного корпусу Київського університету Олександра Рижкова (титульне фото) отримало почесне друге місце з майже 240 тисяч фото усіх країн-учасниць.
«Документувати наші памʼятки, зберігати їхні зображення, привертати увагу світової спільноти до культурної спадщини України – украй важливо, адже зараз вона перебуває під постійною небезпекою та зазнає руйнувань від російських ракетних та дронових атак», – наголосила Ольга Мілянович.
«Вікі любить пам’ятки» – наймасштабніший світовий фотоконкурс пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії. Його започаткували 2010 року, а в Україні цей конкурс проводять щорічно від 2012.