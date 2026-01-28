Оптимальним рішенням є висаджування кількох сортів із різними термінами дозрівання

Світове виробництво лохини активно розвивається, з’являються нові різновиди, однак для аматорського вирощування доцільніше віддавати перевагу перевіреним сортам. Оптимальним рішенням є висаджування кількох сортів із різними термінами дозрівання – від ранніх до пізніх, що забезпечує тривале плодоношення. Про популярні сорти лохини, добре адаптованих до кліматичних умов України, стійких до морозів і захворювань та здатних давати стабільний урожай, пише Agrovinn.

Ранні сорти лохини

Лохина «Ріка»

Ранньостиглий самозапильний сорт новозеландської селекції. Кущ високорослий, із прямостоячою кроною, досягає 1,7–2 м. Плодоношення починається на 3–4 рік. Ягоди середнього розміру, насиченого блакитного кольору, ароматні, з приємним смаком. Сорт характеризується високою зимостійкістю, невибагливістю та врожайністю до 5 кг з куща.

Лохина «Дюк»

Ранній сорт американської селекції з пізнім цвітінням, що зменшує ризик пошкодження весняними заморозками. Кущі висотою до 1,8 м, з міцними пагонами. Ягоди світло-блакитні, великі, щільні, добре транспортуються. Сорт витримує морози до -34 °C, підходить для механізованого збирання та потребує регулярної обрізки.

Лохина «Ерліблу»

Ранньостиглий високорослий сорт, який дозріває наприкінці червня. Кущі сильнорослі, ягоди світло-блакитні, солодкі, з вираженим ароматом. Плоди не обсипаються після достигання. Сорт відзначається високою морозостійкістю, до -37 °C, підходить для споживання у свіжому вигляді та переробки.

Середньоранні сорти лохини

Лохина «Патріот»

Середньоранній сорт із компактним кущем висотою до 1,4 м. Ягоди великі, світло-блакитні, з сухим відривом. Урожайність може досягати 6–7 кг з куща. Сорт морозостійкий, добре переносить перезволоження ґрунту та стійкий до основних захворювань.

Лохина «Спартан»

Сильнорослий сорт із відносно пізнім цвітінням. Кущі досягають 2 м заввишки. Ягоди великі, ароматні, з легкою кислинкою. Сорт вимогливий до умов вирощування, добре росте на дренованих кислих ґрунтах, витримує морози до -30 °C.

Середні сорти лохини

Лохина «Блюголд»

Середньостиглий морозостійкий сорт із компактними кущами до 1,2 м. Дає стабільні врожаї до 5 кг. Ягоди світло-сині, щільні, дозрівають дружно, але можуть осипатися. Сорт потребує проріджування через схильність до перевантаження урожаєм.

Лохина «Блюкроп»

Один із найпоширеніших сортів у світі. Кущі високорослі, до 2 м. Урожайність – від 4 до 9 кг з куща. Ягоди великі, ароматні, добре переносять транспортування та заморожування. Сорт стійкий до спеки, морозу та хвороб, підходить для промислового вирощування.

Лохина «Блюрей»

Середньостиглий сорт із високою врожайністю. Кущі сильнорослі, декоративні, з яскравим осіннім забарвленням листя. Ягоди великі, соковиті, насиченого блакитного кольору. Сорт витримує морози до -35 °C.

Лохина «Чендлер»

Середньопізній сорт із дуже великими ягодами. Період плодоношення триває до півтора місяця, що є значною перевагою для приватного саду. Плоди щільні, смачні, добре зберігаються. Сорт морозостійкий і стабільно врожайний.

Пізні сорти лохини

Лохина «Елліот»

Пізньостиглий сорт із високими прямостоячими кущами. Дозрівання ягід триває з вересня до середини жовтня. Плоди світло-блакитні, добре транспортуються та придатні до зберігання. Сорт самоплідний, але перехресне запилення покращує врожайність.