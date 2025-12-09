Такі підживлення допомагають рослині накопичити поживні речовини та зміцнити зимостійкість

Багато садівників вважають, що лохина взимку не потребує додаткових добрив. Насправді навіть у стані спокою кущі можуть витрачати накопичені поживні речовини, особливо якщо коріння росте у холодному, легкому ґрунті. Підживлення у зимовий період допомагає рослині накопичити ресурси для весняного росту та підвищує зимостійкість. Коли і чим підживити лохину, пишуть Новини.Live.

Які добрива підходять для зимового внесення

Взимку не використовують азотні підживлення, щоб не провокувати небажаний ріст пагонів. Оптимальними є:

калійні добрива легкої форми;

фосфорні комплекси;

осінні суміші для ягідних культур без азоту.

Контроль кислотності ґрунту

Лохина росте лише у кислих ґрунтах. Якщо під кінець осені pH підвищився, ґрунт варто підкислити гранульованою сіркою або спеціальними кислотними добавками для ягідних культур. Це забезпечить сприятливі умови для кореневої системи.

Значення мульчі для лохини взимку

Шар мульчі з хвойної тирси, кори або торфу:

зберігає вологу в ґрунті;

захищає корені від промерзання;

підтримує потрібну кислотність.

Завдяки цьому кущі навесні відновлюються швидше, утворюють міцні пагони та дають більший урожай.