У рамках міської програми «Відзначення викладачів мистецьких шкіл» кожен педагог отримав по 25 тис. грн

П’ятеро найкращих викладачів мистецьких шкіл Львова в останній день 2020 року отримали премії від міського голови Андрія Садового. У рамках міської програми «Відзначення викладачів мистецьких шкіл» кожен педагог отримав по 25 тис. грн, інформує прес-служба мерії.

«Є святе правило: якщо хочеш, щоб діти були освічені, треба інвестувати в культуру. Тому що за рівнем знань ніхто з нас не позмагається з інтернетом. Тому для нас цей рік був особливим, власне в культурній царині: фокус на культуру, приблизно 700 митців отримали чи ще отримають дофінансування від міста. Новостворений Музей міста, якого раніше не було, Мистецька галерея-центр на вул. Стефаника. Я би хотів, щоби в царині культури ми були поза конкуренцією і в Україні, і серед багатьох міст світу. Тому що сам Бог велів, щоби в красивому місті, де живуть красиві люди, були красиві цікаві речі, які надихають і спонукають до активних дій», – сказав Андрій Садовий.

Премії отримали:

Оксана Миколаївна Павлусь (викладачка фортепіано Львівської державної музичної школи № 2);

Ірина Ігорівна Леськів (викладачка співу у Дитячій школі мистецтв № 5 м. Львова);

Марта Йосифівна Гайова (викладачка скрипки у Львівській державній музичній школі № 4);

Ольга Степанівна Вільгуцька (викладачка бандури у Львівській державній дитячій музичній школі ім. А. Кос-Анатольського № 1);

Олександра Миронівна Закопець (викладачка фортепіано у Львівській державній музичній школі № 7).

Нагадаємо, програма «Відзначення викладачів мистецьких шкіл» була прийнята у 2018 року, з метою підтримки та розвитку викладачів, які працюють у мистецьких та музичних школах міста Львова. Відтак згідно з умовами Програми, 5 найкращих викладачів отримують по 25 тисяч гривень для творчого розвитку своєї діяльності.