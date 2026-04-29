У світі існує близько 80 порід гусей, тому вибір ідеальної породи для свого господарства може бути складною задачею. Zemliak розповідає, які породи гусей найпопулярніші в Україні.

Велика українська сіра

Ця порода гусей була виведена в Україні у 1930-х роках. Спочатку протягом 3 років схрещували романських і тулузьких гусей для отримання вихідного матеріалу нової породи. Ці птахи рухомі, міцні, великі. Основне оперення темно-сіре, тільки на грудях і в нижній частині тіла є світлі проміжки.

Вага гусаків від 7 до 9,5 кілограм, а гуски важать 6–6,5 кілограма.

Характер у цієї породи доволі норовливий – вони образливі, добре захищаються від небезпеки, тому здатні підняти всю зграю в разі загрози. Вони ведуть стадний ієрархічний спосіб життя, тому можуть прив’язуватися до господаря як до вожака.

Мамут

Гуси цієї породи належать до категорії важких порід. Жива маса дорослого гусака складає близько 10,5–13 кілограми, а вага гуски – від 7,5 до 9 кілограми.

Ця порода є невибагливою в догляді та може принести непоганий прибуток. Птахи швидко набирають вагу та мають щільний пір’яний покрив. Самки також мають хорошу яйценосність. Порода підходить для великих птахофабрик та приватних господарств.

Гуси мають міцну статуру. Ноги у них поставлені широко, шия довга, голова середнього розміру. Дзьоб оранжевий, шишка над ним відсутня. Пір’я щільне, звичайного білого кольору.

Легарт данський

Ця порода гусей походить із Данії. Вони мають біле оперення та масивне тіло. Максимальна вага самців складає 9 кілограмів, а самки можуть досягати ваги до 6 кілограмів.

Основними характеристиками цих птахів є швидкий ріст та набір ваги, низький відсоток падежу на всіх стадіях росту, а також хорошу запліднюваність яєць. Однак вони мають слабко виражену насиджуваність і малоінтенсивну несучість.

Гусаки Легарти важкі, масивні, з квадратним тілом, тоді як форма тіла гуски витягнута. У здорових гусей шия дуже довга та рельєфна. На дзьобі у цієї породи гусей, а саме на його кінчику, є світліше краплеподібна пляма.

Італійська біла

Італійська біла порода гусей відрізняється білосніжним забарвленням. Вони мають невелику, але товсту шию, середніх розмірів очі, досить компактний і невеликий тулуб.

Гусаки важать приблизно 6–7 кілограмів, гуски – до 6 кілограмів.

Вони досить активні, рухливі і самостійні. Уже при дорощуванні вони завжди, навіть на пасовищах, тримаються відокремлено від інших гусей і при необхідності досить агресивно відстоюють свою автономність. Гуски відрізняються своїм розвиненим інстинктом насиджування яєць.

Холмогорська

Ця порода відрізняється масивним тілом та великими округлими грудьми. Гуси цієї породи доволі великі, тому їх вага може досягати 12 кілограмів, а вага гуски – до 8 кілограмів.

Їх оперення може бути білим, плямистим або сірим. Відмінною рисою гусей холмогорської породи є шишка над дзьобом, яка досягає своїх повних розмірів на 5-му році життя гусака, а також у них присутній дуже великий підвіс під дзьобом, який іноді називають гаманцем.

Вони відрізняються невибагливістю в їжі та стійкістю до хвороб. У них гарна якість м’яса, жиру, пуху і пера. Гуски цієї породи – хороші квочки.

Окрім цього гуси цієї породи – довгожителі. Тривалість їх життя може становити близько 16 років.