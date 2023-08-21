Спеціальний ресурс планують запустити вже у вересні

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) планує на початку вересня запустити портал, на якому громадяни України зможуть анонімно повідомляти про виявлені ними факти корупції. Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону, повідомляє «Укрінформ».

«У вересні, сподіваємось, у перших числах Національне агентство запустить портал викривачів. Це – спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надіслання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях, які будуть потрапляти керівникам організації або уповноваженим із запобігання корупції, а також спеціальним суб’єктам – НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції», – зазначив він.

За його словами, це забезпечить можливість анонімним викривачам отримати після рішення суду 10% від предмету корупційного правопорушення.

Голова НАЗК запевнив, що портал буде «найсучаснішим у світі», оскільки враховує рекомендації ЄС і досвід інших країн щодо побудови взаємодії з викривачами.

«Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції», – наголосив він.

За його словами, зараз у Вищому антикорупційному суді перебуває провадження, за результатами якого НАЗК очікує отримати вирок, після чого виплатить першу в історії України винагороду викривачу. Він нагадав, що винагорода обмежена законом у 10% від предмета провадження, але не може бути більш як 14 млн грн.