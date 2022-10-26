Указом президента про запровадження воєнного стану в Україні від 24 лютого не введено заборону на виїзд чоловіків за кордон, заявив під час брифінгу в середу, 26 жовтня, заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник.

За його словами, відповідно до норм Конституції, чинні обмеження на виїзд за кордон не відповідають нормам чинного законодавства.

«Обмеження права залишати територію України в умовах воєнного стану відповідно до Конституції може бути запроваджено виключно в указі президента. Однак в указі від 24 лютого такої норми не було», – заявив Ситник, якого цитує «Цензор.НЕТ».

Він додав, що в разі необхідності обмеження має бути введеним в чинний указ та затверджене парламентом, однак указ від 24 лютого досі не був змінений. Водночас випускати чоловіків за межі держави перестали на підставі піднормативних актів, які створили низку корупційних ризиків.

Як приклад таких ризиків Ситник вказав на те, що чоловіків можуть випустити за кордон за зверненням народних депутатів.

«Депутатські звернення скеровуються на обласні військові адміністрації. У цих зверненнях йдеться, що особи, яких стосуються ці звернення, нібито, займаються гуманітарною допомогою. Але насправді, як потім було встановлено перевіркою, ці особи виїжджали, щоб задовольнити свої власні потреби», – сказав заступник голови НАЗК, якого процитувало «Радіо Свобода».

Ситник зазначив, що вивчення питання ажніяк не є політичним, а було обов’язком НАЗК, оскільки створює цілий блок корупційних ризиків. Тому НАЗК проводило оцінку ситуації насамперед для їх усунення.

Нагадаємо, українців призовного віку, за деякими винятками, припинили випускати за кордон з 24 лютого. Під заборону, зокрема, потрапили українські студенти іноземних вищих навчальних закладів.