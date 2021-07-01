НАЗК видало другий припис про звільнення глави «Нафтогазу» Вітренка

Національне агентство з питань запобігання корупції направило голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд припис з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

«НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» - Клер Споттісвуд. У приписі НАЗК вимагає припинити контракт № 1 з головою правління НАК «Нафтогаз України» як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції», — ідеться в повідомленні.

Припис склали після ознайомлення із поясненнями уряду, наданими Окружному адміністративному суду Києва. У Нацагентстві зауважили, що у поясненнях Кабмін вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.

У НАЗК нагадали, що 14 червня моніторинг виявив порушення законодавства про запобігання конфлікту інтересів в діяльності екс-заступника міністра енергетики України, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис Кабміну.

Згідно з законом «Про запобігання корупції», після звільнення з публічної служби особа протягом року не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу, незалежно від строку на посаді. Водночас бувши заступником міністра енергетики, Вітренко брав участь у підготовці рішень щодо діяльності «Нафтогазу». Отже, його призначення до НАК порушує закон.

Як заявили у НАЗК, «для того, щоб виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України» загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення».

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.

Своєю чергою, голова «Нафтогазу» вважає припис НАЗК щодо незаконності його призначення упередженим і оскаржуватиме його в суді.