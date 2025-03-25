Олександр Кеменяш тричі обирався депутатом Верховної Ради та очолював обласний осередок партії ВО «Батьківщина»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації депутата Закарпатської обласної ради від ВО «Батьківщина» Олександра Кеменяша ознаки незаконного збагачення та недостовірні відомості на понад 65 млн грн. Після перевірки НАЗК 18 березня депутат оприлюднив виправлену декларацію про доходи за 2021 рік.

Як йдеться у довідці НАЗК, у своїй декларації Олександр Кеменяш, зокрема, не зазначив інформацію про корпоративні права у ТОВ «Форест Хаус», вартістю 2,7 млн грн. Також, перевіривши доходи депутата, працівники агентства встановили, що він не міг заощадити 1,2 млн доларів, 940 тис. євро та 250 тис. грн (еквівалентно 63 млн грн) готівкою, про які вказав у декларації за 2021 рік.

«Станом на 31.12.2020 року суб’єкт декларування мав змогу заощадити не більше 37,3 млн грн, а загальний розмір доходу у 2021 році становив 829 тис. грн. Разом з тим ним здійснено видатки на 56 млн грн. Зокрема, 1,4 млн грн – надання позики ТОВ “Гурме Фуд”, 270 тис. грн – ТДВ “Венеція” і 2 млн доларів за договором відступлення права вимоги (зі слів декларанта, розрахунок проводився готівкою)», – йдеться у довідці НАЗК.

Після повної перевірки декларації депутата, НАЗК встановило в його діях ознаки службового підроблення та незаконного збагачення і зобов’язало декларанта оприлюднити виправлений документ. Висновки скерували до НАБУ.

У виправленій декларації за 2021 рік Олександра Кеменяша з’явився розділ «Фінансові зобов’язання», де вказано про 2,7 млн грн сплати за договором купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Форест Хауз» та зобов’язання сплати 2 млн доларів згідно з угодою про розірвання договору про відступлення права вимоги громадянину Михайлу Ващинцю.

Зазначимо, у 2002-2012 роках Олександр Кеменяш тричі обирався депутатом Верховної Ради України, очолюючи обласний осередок партії «ВО Батьківщина». Він був головою координаційної ради малого приватного підприємства «Алекс», яке одним з перших в Україні почало розливати мінеральну воду у поліетиленову тару. У 2024 році компанію, що продає мінеральні води під торговими марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська», «Шаянська» та «Вершина», купив львівський бізнесмен Олександр Свіщов.