Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни корпорацію Unilever, яка є одним з найбільших виробників споживчих товарів у світі і представлена в Україні брендами Domestos, Rexona, Dove тощо. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Компанія сплачує значні податки до російського держбюджету, тим самим підтримує економіку агресора і робить свій внесок у продовження війни Росії проти України. У Росії в Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який у 2022 році зріс на 24,9%, порівнюючи з 2021-м, і склав 8,03 млрд євро.

Виторг компанії зріс до 60,1 млрд євро (+14,5%). Продажі Unilever виросли у всіх категоріях, найбільше – продажі косметики (+20,8%). Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до Росії та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Проте за рік війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року.

«Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету Росії допомагають фінансувати війну проти України та можуть у такий спосіб навіть побічно фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має покинути Росію зараз, або історія запам'ятає її співучасть у цій війні», – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Unilever – британська компанія, один з світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії [зокрема парфумерії]. Штаб-квартира компанії знаходиться в Лондоні. До злиття «Procter & Gamble» та «Gillette» компанія була найбільшим виробником споживчих товарів у світі.

Компанії належать бренди побутової хімії і парфумерії Dove, Rexona, Axe, Sunsilk, Timotei, Domestos, Cif і Sunlight. Також вона володіє харчовими брендами Lipton, Brooke Bond, «Бесіда», Calvé, Rama i Knorr.