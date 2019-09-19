НБУ надрукує 5 мільйонів купюр номіналом 1000 гривень

Так виглядатимуть купюри номіналом 1000 грн, які в руках тримає голова Національного банку України Яків Смолій

Національний банк України (НБУ) планує здійснити перший випуск банкнот номіналом 1000 гривень в обсязі 5 мільйонів купюр, а надалі друкуватиме ці банкноти залежно від замовлень банків та потреб економіки, сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

«Ми плануємо його (випуск банкнот номіналом 1000 грн) здійснити в обсязі 5 млн штук. Це перший випуск. Далі він буде здійснюватись по мірі надходжень замовлень від банків та потреб економіки», – сказав Зайвенко на брифінгу, присвяченому виведенню з обігу монет дрібних номіналів, повідомила агенція «Укрінформ».

Зазначимо, що, таким чином, буде надруковано 5 млрд грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, банкнота номіналом в 1000 грн вводиться в обіг з 25 жовтня 2019 року. На лицьовій стороні зображено портрет Володимира Вернадського, а на зворотній – зображення Президії Національної академії наук.

Також нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні не прийматимуть до оплати монети дрібних номіналів. Йдеться про 1, 2 і 5 копійок. Також поступово розпочнеться виведення з обігу монет номіналом 25 копійок, однак їх ще прийматимуть.