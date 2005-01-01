НБУ не дозволив білоруському «Паритетбанку» купити український «Сбербанк»

Національний банк України (НБУ) відмовив у погодженні істотної участі у «Сбербанку» білоруському «Паритетбанку» через невідповідність заявника вимогам законодавства України, повідомила прес-служба регулятора у вівторок, 27 березня. При цьому, як йдеться у повідомленні, відповідне рішення було ухвалене ще 19 березня.

При цьому в Нацбанку не повідомили, яким саме вимогам не відповідає білоруський банк.

«Паритетбанк» заснований у 1991 році і посідає 15-е місце в Республіці Білорусь за розміром активів. Основним акціонером фінустанови є Республіка Білорусь (99,83%), решта 0,17% акцій належать більш ніж 2500 приватним особам. Про свій намір «Паритетбанк» повідомив у грудні минулого року.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є однією з найбільших фінустанов за обсягом активів. Власник українського «Сбербанку» – «Сбербанк России» оголосив про намір продати український актив 27 березня минулого року після того, як 16 березня 2017 року проти українських банків з російським державним капіталом РНБО запровадила санкції.

Раніше про намір купити український «Сбербанк» заявляли білоруський бізнесмен Саїд Гуцерієв та латвійський банкір Григорій Гусельников, бенефіціар латвійського «Norvik Banka». Однак в липні цього року Національний банк України відмовив їм в праві покупки активів через ненадання необхідного пакету документів.

Також український «Сбербанк» хотів купити білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня, але згодом він відкликав свої документи.