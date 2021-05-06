НБУ розповіли, що почнуть готувати «ПриватБанк» на продаж вже після закінчення кризи, яку спричинила пандемія Covid-19. Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит Hromadske.

Зокрема, там зазначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки – коли реальний ВВП України зростатиме два квартали поспіль.

Окрім того, Нацбанк озвучив вимоги до інвесторів: вони повинні мати бездоганну ділову репутацію, задовільний фінансовий/майновий стан та прозору структуру власності.

«Тобто регулятор має розуміти хто конкретно стоїть за інвестиціями в банк», – пояснюють у НБУ.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року «ПриватБанк» націоналізували рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери банку вивели понад 5,5 млрд доларів.

Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.