Національний банк України (НБУ) розширив перелік товарів оборонного призначення для їх придбання за кордоном і спростив умови щодо задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для благодійних фондів.

Починаючи з суботи, 5 листопада, внесено зміни стосовно придбання товарів оборонного призначення за кордоном:

волонтери – фізичні особи отримали змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;

фізичні особи отримали змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті).

До переліку оборонних товарів входять рації, бронежилети, каски, шоломи, військова й тактична форма, військове й тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Також банки під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для імпортних контрактів не враховуватимуть залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть їх продажу чи використання. В Нацбанку пояснили, що це рішення було ухвалене з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням.