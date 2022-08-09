агалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня становить 1,23 млрд грн

Члени правління Національного банку України 9 серпня віднесли АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних. Банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансування через брак коштів, повідомила прес-служба НБУ.

В НБУ зазначили, що власники істотної участі банку не вжили дієвих заходів, щоб поліпшити фінансовий стан установи.

«Крім того, було взято до уваги, що діяльність АТ «БАНК СІЧ» характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови», – розповіли в НБУ.

В державній установі наголосили, що це жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка «Банку Січ» на 1 серпня становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків.

Кожен вкладник «Січі», додали в НБУ, отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

В Нацбанку кажуть, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня становить 1,23 млрд грн.

Як додає «Економічна правда», офіційними власниками «Банку Січ» є Олег Баланда (55,6% акцій) та Валерій Раздорожний (31%), які за сумісництвом є головою та заступником голови наглядової ради банку відповідно.

Неформально «Січ» контролює екс-голова правління «Родовід банку» Денис Горбуненко – рішення про визнання його фактичним контролером банку НБУ ухвалив ще наприкінці 2019 року.