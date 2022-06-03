Банк визнали проблемним ще 3 лютого через суттєві порушення нормативно-правових актів

Національний банк відніс АТ «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства. Про це повідомляє прес-служба НБУ у п’ятницю, 3 червня.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни. 3 лютого 2022 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести АТ «МЕГАБАНК» до категорії проблемних. Серед причин віднесення до категорії проблемних: суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику, систематичне кредитування пов’язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі та невиконання плану докапіталізації за результатами стрес-тесту 2021 року.

У НБУ наголосили, що віднесення АТ «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним.

Також повідомляється, кожен вкладник АТ «Мегабанк» отримає від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4418,6 млн грн.