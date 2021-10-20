Національний банк України (НБУ) запровадив нове обмеження для вітчизняних банків. Згідно з новою постановою, їм буде заборонено проводити касові операції по депозитах у російській валюті.

«Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб на період дії Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”», – йдеться в постанові НБУ.

Документ набуде чинності з 21 листопада.

Зазначимо, що раніше НБУ заборонив приймати банкноти й монети російських рублів із зображенням карт, символів, будівель, пам'яток археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих Росією територіях України, або які містять тексти, що стосуються окупації Росією регіонів України.