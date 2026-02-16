Можна локально очищувати лише забруднені ділянки

Рукави пуховика часто забруднюються сильніше за інші частини, адже постійно стикаються з поверхнями під час носіння. Повне прання – не завжди найкраще рішення, тому можна локально очищувати лише забруднені ділянки. ТСН розповідає, як очистити рукава пуховика.

Як почистити рукава пуховика?

Простий спосіб видалити свіжі плями

Щоб видалити свіжі плями, використайте розчин з господарського мила або м’якого рідкого засобу для прання. Необхідно розчинити невелику кількість засобу у теплій воді, змочити м’яку губку та обережно протерти забруднені ділянки. Після цього залишки мила слід прибрати чистою вологою серветкою, щоб уникнути появи розводів.

Спосіб видалити застарілий бруд

Спробуйте використати суміш нашатирного спирту та мийного засобу для посуду (1:1). Отриману піну нанесіть на рукави, залиште на кілька хвилин та потім ретельно змийте водою. Для світлих пуховиків можна використати міцелярну воду або розчин перекису водню, проте перед застосуванням слід перевірити реакцію тканини на непомітній ділянці одягу.

Існує й більш сучасний спосіб очищення – використання спеціальної пінки для сухого чищення верхнього одягу. Під час процесу очищення слід уникати надмірного тертя та сильного зволоження, щоб пух всередині не збився в грудки.