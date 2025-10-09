Не ставте помідори на підвіконня під пряме сонце

Іноді через різку зміну погоди чи нічні похолодання помідори перестають наливатися та залишаються зеленими. Залишити їх на кущі – ризиковано: вони можуть потріскатися або зіпсуватися від вологи. Зібрати недозрілі – вихід, але просто скласти їх на підвіконні – недостатньо ефективно. Що робити з недозрілими помідорами, пише Telegraf.

Щоб прискорити дозрівання томатів у домашніх умовах, скористайтесь природним активатором – етиленом. Це рослинний гормон, який виділяють деякі фрукти, зокрема банани.

Як це зробити:

Візьміть глибоку миску або коробку. Викладіть туди зелені помідори – щільно, але не в кілька шарів. Додайте 1-2 стиглі банани. Саме вони виділяють етилен, який стимулює дозрівання овочів. Накрийте ємність бавовняною тканиною або рушником. Це дозволить зберегти тепло та утримати газ усередині. Поставте у тепле місце без прямого сонця. Ідеально – кімната з температурою +20+25°C. Перевіряйте щодня. Уже через 2-4 дні ви побачите, як помідори починають червоніти.

Чого не варто робити

Не ставте помідори на підвіконня під пряме сонце, це може викликати пересихання шкірки і зниження соковитості. Не кладіть зелені плоди в холодильник, низька температура зупиняє процес дозрівання. Не тримайте біля подряпаних чи ушкоджених плодів вони можуть почати гнити.

Якщо у вас є багато зелених томатів, розкладіть їх у ящик з картону або дерев’яний лоток, додавши яблука або груші, ці фрукти теж виділяють етилен.

Для ще швидшого ефекту помідори можна загорнути в папір, це створює індивідуальний «газовий мікроклімат».