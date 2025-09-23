Один зіпсований томат може зіпсувати весь кущ

Наприкінці вересня багато городників з прикрістю помічають: з помідорами щось не так. Замість стиглих, соковитих плодів – потріскані, з плямами або вже з ознаками гнилі. Частина врожаю просто псується прямо на грядці, і чимало людей уже починають купувати томати в магазинах. Але навіть у такій ситуації ще не пізно щось змінити. Як продовжити здорове дозрівання помідорів, пише «Сенсація».

Зупиніть підживлення

У вересні рослині вже не потрібні добрива, особливо з азотом. Якщо продовжити «годувати» помідори, вони будуть витрачати сили на ріст листя, а не на достигання плодів. Натомість варто залишити лише полив – помірний, але глибокий, щоб зволожити коріння, не створюючи зайвої вологи на поверхні.

Обріжте зайве

Щоб зосередити силу рослини на тих плодах, що вже зав’язалися, потрібно обрізати верхівки кущів. Видаляють також зайві квіти та ті зав’язі, які точно не встигнуть дозріти. Такий підхід дає змогу перенаправити енергію на дозрівання помідорів, а не на формування нових.

Захистіть від нічного холоду

Восени температура вночі часто опускається нижче критичного рівня для помідорів. У таких умовах плоди перестають червоніти, і ризик розвитку хвороб зростає. Щоб цього уникнути, варто вкривати грядки агроволокном, плівкою або навіть звичайними тканинами на ніч. Вдень укриття обов’язково знімають або відкривають, щоб рослини не «запарились» і не з’явилися грибки.

Прибирайте гнилі плоди

Один зіпсований томат може зіпсувати весь кущ. Якщо плід починає гнити, тоді його потрібно негайно видалити, не чекаючи, поки гниль пошириться. Недозрілі, але здорові помідори краще зібрати трохи раніше та дотримати в кімнатних умовах: це врятує частину врожаю.