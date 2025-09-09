Різкі перепади температур, особливо вночі, можуть суттєво пригальмувати розвиток рослин

Хоча осінь уже на порозі, це не означає завершення сезону збору солодкого перцю. Застосування грамотних агроприйомів дозволяє не лише зберегти, а й покращити врожайність у вересні, навіть у нестабільних погодних умовах. «Главред» опублікував кілька порад, які допоможуть стимулювати дозрівання плодів, покращити їхній смак і запобігти поширеним хворобам.

Контроль зеленої маси

Щоб рослина спрямовувала поживні речовини саме на розвиток плодів, а не на ріст зайвого листя та пагонів, необхідно провести пасинкування – видалення неплодоносних бічних відгалужень. Це допоможе зменшити конкуренцію за ресурси й прискорити налив плодів.

Прищипування верхівки – завершення росту куща

Коли рослина досягла бажаного розміру і зав'язала достатню кількість плодів, доцільно прищипнути точку росту. Достатньо залишити 1-2 листочки над останнім перцем – це зупинить подальший ріст у висоту і спрямує сили на дозрівання врожаю.

Калій та магній – ключ до солодкого і соковитого перцю

Без достатньої кількості калію плоди будуть несмачними та твердими. Цей елемент відповідає за накопичення цукрів та фарбування плодів, а також сприяє збереженню м'якості та соковитості. Особливо важливо підживлювати калієм на кислих ґрунтах, де його засвоєння ускладнене.

Рекомендовані добрива:

сульфат калію;

монофосфат калію (1 ст. ложка на 10 л води).

Доповнити дію калію допоможе магній, що входить до складу калімагнезії. Він бере участь у фотосинтезі, покращує обмін речовин і загалом зміцнює рослину.

Застосування адаптогенів для стресостійкості

Різкі перепади температур, особливо вночі, можуть суттєво пригальмувати розвиток рослин. Щоб допомогти перцю адаптуватися до несприятливих умов, використовуйте бурштинову кислоту. Вона стимулює імунну систему рослин, покращує обмінні процеси та підвищує стійкість до стресу.

Профілактика вершинної гнилі: кальцій – у допомогу

Чорні плями на плодах перцю – це симптом вершинної гнилі, яка виникає через дефіцит кальцію. Найкраще рішення – позакореневе підживлення кальцієвими препаратами.

Застосовуйте кальцієву селітру або спеціальні комплекси з кальцієм у вигляді обприскувань, це дозволить швидко усунути нестачу мінералу і запобігти псуванню плодів.