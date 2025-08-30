Не збирайте насіння з гібридів

Зібрати насіння томатів зі свого врожаю – простий спосіб заощадити та зберегти улюблені сорти на наступний сезон. Це не потребує складного обладнання чи спеціальних умов. Головне – знати, які плоди обрати, як правильно їх обробити та зберегти насіння до наступної посадки. Про збір і зберігання насіння пише Ukr.Media.

Вибір відповідних сортів

Не збирайте насіння з гібридів, вони не передають стабільні ознаки майбутнім рослинам. Найкращий результат дає насіння з негібридних сортів.

Збір якісного насіння

Високу життєздатність має насіння з великих томатів, що ростуть у нижній частині куща. Якщо таких уже немає, обирайте плоди першої групи біля стебла: вони також містять якісніше насіння. Важливо: плід має бути повністю дозрілий.

Як правильно витягти насіння

Розріжте томат у поперек, це дозволяє одразу побачити всі насіннєві камери. Акуратно зачерпніть ложечкою насіння з кожної камери у ємність.

Очищення та підвищення життєздатності

Помістіть насіння у воду, співвідношенням 1:1 з «насіннєвим желе». Залиште за кімнатної температури (~20 °C) на три доби, доки не розпочнеться процес бродіння, це допомагає очистити насіння й покращити його схожість.

Після бродіння ви помітите, як маса розшарується:

нижній шар – осіле, чисте насіння;

верхні шари – легка плівка та залишки м’якоті.

Злийте верхні шари, залишивши насіння на дні. Перекладіть його в дрібне ситечко і промийте чистою водою; потім рівномірно розкладіть на аркуші паперу, щоб висохло тонким шаром.

Повторіть процедуру із залишками в банці: додайте воду, перемішайте, дайте осісти і злийте, це допоможе зібрати максимально багато насіння.

Умови зберігання

Тримайте сухе насіння при температурі не вище 30 °C, інакше можуть виникнути аномалії зростання, наприклад, без точки зросту. Ідеальна температура для зберігання: 150-20 °C.