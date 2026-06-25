Цей продукт допомагає впоратися з нальотом та іншими забрудненнями

Яблучний оцет найчастіше використовують для приготування маринадів та соусів. Проте він може стати корисним й під час прибирання кухні. Завдяки своїм властивостям цей продукт допомагає впоратися з нальотом, неприємними запахами та іншими повсякденними забрудненнями. The Spruce Eats розповідає, як можна використати яблучний оцет для прибирання на кухні.

Як можна використовувати яблучний оцет на кухні?

Кухонні поверхні.

Ви можете очистити забруднені кухонні поверхні, приготувавши вдома розчин яблучного оцту. Просто змішайте рівні частини води та яблучного оцту, нанесіть розчин на поверхні та протріть їх.

Якщо боїтесь залишити розводи, можете протерти поверхні паперовим рушником після того, як розчин оцту подіяв.

Плита та духовка.

Цей самий розчин також чудово очищає поверхню плити. Ви можете розпилити його та залишити на кілька хвилин, а потім протерти чистою ганчіркою. Кислота в яблучному оцті розчиняє навіть найскладніші кухонні забруднення та стійкі залишки, надаючи поверхні природного блиску.

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Мікрохвильовка.

Для очищення мікрохвильової печі змішайте 1 чашку води з ¼ чашки яблучного оцту в мисці, придатній для використання в мікрохвильовці. Закип’ятіть цей розчин в мікрохвильовці, щоб внутрішня поверхня вкрилася конденсатом пари. Залиште його на 5–10 хвилин, а потім протріть мікрохвильову піч.

Посудомийна машина.

Яблучний оцет також можна використовувати для очищення посудомийної машини. Налийте чашку оцту в порожню посудомийну машину та запустіть цикл з гарячою водою, щоб усунути будь-які залишкові запахи та нальоти. Цей процес також допомагає видалити мінеральні відкладення та жир, які можуть бути в посудомийній машині.