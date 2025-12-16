Саме цей етап допомагає зробити дерево візуально густішим та об'ємнішим

Перш ніж прикрашати різдвяну ялинку іграшками та гірляндами, варто приділити час її правильному розпушуванню. Саме цей етап допомагає зробити дерево візуально густішим та об'ємнішим. Martha Stewart розповідає, як розпушити штучну ялинку, щоб вона була густою.

Як розпушити штучну ялинку?

Перед тим як розпушити ялинку, одягніть рукавички. Хоча ялинка штучна, вона може вас поранити, тому обов’язково захистіть свої руки.

Розпушування штучного дерева може лякати, але варто почати обробляти кожну гілку окремо, щоб переконатися що всі гілки будуть пухнастими. І почати варто знизу, поступово підіймаючись вверх. З кожною секцією підіймайте більшу гілку, розпушіть її, а потім розправте всі менші гілки та відокремлюйте кожну.

Обов’язково змінюйте спосіб розпушування кожної гілки. Якщо ви хочете, щоб дерево виглядало більш природно, спробуйте нахиляти та згинати гілки в різних напрямках.

Щоб забезпечити собі найкращий кут огляду під час роботи над високою верхньою частиною, краще розпушити її перед кріпленням. Після того як верхня частина буде прикріплена до ялинки, розпушіть її додатково наостанок.