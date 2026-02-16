Найнебезпечніший симптом – потемніння нижньої частини стебла

Фіалка може втратити здоровий вигляд за кілька днів, особливо якщо її регулярно перезволожувати. Найнебезпечніше те, що перші симптоми часто сприймають як нестачу води, тому ситуація лише погіршується. Вчасно помічені зміни дають шанс урятувати рослину без значних втрат. VSN пише про три основні ознаки, які свідчать про серйозну проблему.

Зів’яле листя без пружності

Перший сигнал – листя втрачає тургор, стає м’яким і пониклим, особливо в нижньому ряду. Багато хто вважає, що причина в пересушеному ґрунті, і починає ще рясніше поливати вазон.

Насправді в’ялість часто виникає через надлишок вологи. Якщо коріння постійно перебуває у вологому середовищі, воно починає загнивати. Ґрунт закисає, повітря до коренів не надходить, і рослина не може повноцінно живитися. Причиною може бути надмірний полив або зниження температури в кімнаті, через що вода випаровується повільніше.

Водянисте або прозоре нижнє листя

Через кілька днів після втрати пружності листя може стати водянистим, напівпрозорим або почати всихати й опадати. Це ознака того, що процес гниття вже прогресує.

Рослина намагається позбутися зайвої вологи, але самостійно зупинити руйнування кореневої системи не здатна. Якщо на цьому етапі не втрутитися, стан швидко погіршиться.

Потемніння стебла

Найнебезпечніший симптом – потемніння нижньої частини стебла. Це означає, що гниль поширилася вище коріння. У такій ситуації потрібно діяти негайно.

Обережно вийміть фіалку з горщика та очистьте коріння від ґрунту. Видаліть усе в’яле листя. Якщо стебло ще міцне, зріжте нижню частину разом із ураженим корінням. Огляньте зріз: якщо видно темні плями, продовжуйте зрізати тонкими кружечками, доки тканина не стане повністю світлою й здоровою.

Коли отримаєте чистий зелений зріз, приберіть частину нижнього листя, залишивши невеликий «пеньок». Верхівку можна укорінити у воді, легкому субстраті, перліті або вермікуліті. Для підстрахування укорініть також кілька здорових листків.

Як уникнути повторення проблеми

Поливайте фіалку лише тоді, коли верхній шар ґрунту підсохне. Використовуйте легкий, повітропроникний субстрат і горщик із дренажними отворами. У холодну пору року зменшуйте частоту поливу.