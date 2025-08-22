Під час догляду за екраном ноутбука, монітора чи телевізора важливо правильно обирати засоби для чищення. Неправильні матеріали та побутова хімія можуть пошкодити покриття та залишити сліди, які неможливо прибрати. Ukr.Media розповідає, чим не варто протирати екран комп’ютера або телевізора.

Чим не можна очищати екран?

Екрани телевізорів та комп’ютерів відрізняються від смартфонів, адже не мають спеціального скла, що захищає від подряпин чи різних впливів. Тому вони особливо вразливі до подряпин та впливу агресивних речовин.