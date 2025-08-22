Ніколи це не використовуйте: чим заборонено протирати екран комп'ютера та телевізора
Під час догляду за екраном ноутбука, монітора чи телевізора важливо правильно обирати засоби для чищення. Неправильні матеріали та побутова хімія можуть пошкодити покриття та залишити сліди, які неможливо прибрати. Ukr.Media розповідає, чим не варто протирати екран комп’ютера або телевізора.
Чим не можна очищати екран?
Екрани телевізорів та комп’ютерів відрізняються від смартфонів, адже не мають спеціального скла, що захищає від подряпин чи різних впливів. Тому вони особливо вразливі до подряпин та впливу агресивних речовин.
- Побутова хімія. Її хімічні елементи руйнують верхнє покриття екранів. Тому використовуючи такі засоби, ви отримаєте розводи та плями, і змити їх уже нічим не вдасться.
- Вологі серветки. Антибактеріальні вологі серветки, що містять етиловий спирт, а також серветки зі зволожувальними компонентами зовсім не підходять для очищення екранів. Спирт руйнує покриття, а зволожувальні компоненти просто розмазуються по екрану.
- Губки та ганчірки для миття посуду. Здатні подряпати поверхню, адже занадто жорстокі.
- Ганчірки для прибирання. Ганчірки призначені для протирання пилу також можуть виявитися занадто жорсткими для звичайних екранів моніторів.
- Паперові вироби. Серветки, туалетний папір або паперові рушники на дотик відчуваються достатньо м’якими, але проблема в тому, що вони виготовлені з дерева. Це означає, що на мікрорівні навіть найм'якша серветка містить тверді елементи, які можуть залишати мікроподряпини на поверхні екрана.
