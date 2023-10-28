Негода залишила без світла понад 300 тис. споживачів у 14 областях України
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В Україні через несприятливі погодні умови 28 жовтня без світла були 1045 населених пунктів у 14 областях. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
Як зазначається, світла не було на:
- Вінниччині;
- Волині;
- Дніпропетровщині;
- Житомирщині;
- Закарпатті;
- Івано-Франківщині;
- Київщині;
- Львівщині;
- Рівненщині;
- Сумщині;
- Тернопільщині;
- Хмельниччині;
- Буковині;
- Чернігівщині.
«Загалом без світла залишалися 306 тис. споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів. Також на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ. Ведуться відновлювальні роботи», – вказали у Міненерго.
У відомстві поінформували також, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. Водночас унаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській областях.
Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.