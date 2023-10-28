Працівники електроенерго ведуть відновлювальні роботи

В Україні через несприятливі погодні умови 28 жовтня без світла були 1045 населених пунктів у 14 областях. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Як зазначається, світла не було на:

Вінниччині;

Волині;

Дніпропетровщині;

Житомирщині;

Закарпатті;

Івано-Франківщині;

Київщині;

Львівщині;

Рівненщині;

Сумщині;

Тернопільщині;

Хмельниччині;

Буковині;

Чернігівщині.

«Загалом без світла залишалися 306 тис. споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів. Також на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ. Ведуться відновлювальні роботи», – вказали у Міненерго.

У відомстві поінформували також, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів. Водночас унаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській областях.

Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 25 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.