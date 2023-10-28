Через ускладнені погодні умови в деяких областях України 28 жовтня затримуються поїзди. Однак, попри стихію, на більшості території держави, рух продовжується, повідомили в «Укрзалізниці».

«Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування потягів. Так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею», – зазначили у компанії у Telegram-каналі.

При цьому в «Укрзалізниці» вказали на низку суттєвих затримок, за якими можна в онлайн-режимі слідкувати за посиланням. Водночас попросили пасажирів цих рейсів інформувати провідників та стюардів щодо необхідних пересадок.

«Наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани», – наголосили у відомстві.

Окрім цього, в компанії нагадали «зустрічаючим та проводжаючим, що дізнатися час та колію прибуття або відправки можна безпосередньо у застосунку та чат-ботах у розділі «онлайн-табло».

«Києві попри шквальний вітер, що примудрився пошкодити накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом», – підсумували в «Укрзалізниці».

Як відомстві розповіли, що затримуються наступні поїзди:

Зокрема, затримуються такі поїзди:

№ 7/8 Чернівці – Київ-Пасажирський (затримка – 3:27);

№ 29/30 Ужгород – Київ-Пасажирський (+3:25); –

№ 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський (+3:12);

№ 43/44 Івано-Франківськ – Черкаси (+3:12);

№ 3/4 Запоріжжя І – Ужгород (+3:00);

№ 23/24 Хелм – Київ-Пасажирський (+2:55);

№ 95/96 Рахів – Київ-Пасажирський (+2:53);

№ 53/54 Пшемисль Головний – Київ-Пасажирський (+2:37);

№ 55/56 Рахів – Київ-Пасажирський (+2:15);

№ 91/92 Львів – Київ-Пасажирський (+2:12);

№ 119/120 Запоріжжя І – Львів (+1:51);

№ 77/78 Одеса-Головна – Ковель-Пасажирський (+1:50);

№ 21/22 Харків-Пасажирський – Львів (+1:38);

№ 103/104 Краматорськ – Львів (+1:38);

№ 113/114 Львів – Харків-Пасажирський (+1:12);

№ 5/6 Запоріжжя І–Івано-Франківськ (+1:02);

№ 17/18 Харків-Пасажирський – Ужгород (+0:56);

№ 35/36 Пшемисль Головний – Одеса-Головна (+0:42);

№ 37/38 Ужгород – Одеса-Головна (+0:42);

№ 715/716 Пшемисль Головний – Київ-Пасажирський (+0:37);

№ 13/14 Солотвино І – Київ-Пасажирський (+0:36);

№ 223/224 Ужгород – Київ-Пасажирський (+0:36);

№ 31/32 Запоріжжя І – Пшемисль Головний (+0:32);

№ 743/744 Дарниця – Львів (+0:31).

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, у багатьох областях України оголошено штормове попередження. Львівщина, Тернопільщина й Рівненщина залишилися частково без світла. У Києві внаслідок негоди загинув чоловік.