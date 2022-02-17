Мешканець Закарпаття отримав 34 тис. грн штрафу за роботу без відповідної ліцензії. Відомо, що водій перевозив шістьох пасажирів за маршрутом Нижня Апша – Ужгород, його зупинили правоохоронці під час рейду. У суді закарпатець пояснив, що віз своїх родичів до лікарні, однак ніяких доказів надати не зміг.

Як зазначається у постанові Мукачівського міськрайонного суду, у листопаді 2021 року Іван Клепар за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz надавав послуги з перевезення пасажирів у кількості 6 осіб за маршрутом Нижня Апша – Ужгород без одержання ліцензії, яка передбачена законодавством. За кілька місяці до цього суд уже штрафував водія за подібне порушення: тоді закарпатця зобов’язали сплатити 17 тис. грн штрафу

Під час суду Іван Клепар свою вину не визнав і пояснив, що безплатно перевозив своїх родичів в Ужгород у лікарню. Однак, закарпатець не надав суду доказів про те, що пасажири були його родичами. Суддя Мукачівського міськрайонного суду Наталія Морозова врахувала протоколи, складені відносно водія, фотографії мікроатобуса та пасажирів у ньому, а також попередні порушення закарпатця, якого вже штрафували за цією ж статтею.

Відтак, суддя визнала водія винним за ч. 2 ст. 164 КУпАП та зобов’язала сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. У постанові суду також уточнюється, що у разі несплати цієї суми протягом 15 днів, обвинувачений буде змушений сплатити подвійний штраф – 68 тис. грн. Крім того, водій повинен відшкодувати судовий збір у сумі 454 грн. Зазначається, що водій має право на оскарження постанови протягом 10 днів.