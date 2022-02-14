З підробленим документом водій їздив кілька місяців

За куплене в Instagram посвідчення водія мешканця Рівненщини суд оштрафував на 510 грн. Чоловік їздив з фальшивим документом близько півроку і попався через те, що не був пристебнутий паском безпеки.

Мешканець колишнього Гощанського району Віктор К. навесні 2021 року натрапив в Instagram на сторінку, де за гроші пропонували виготовлення посвідчень водія. Чоловік зробив замовлення й невдовзі отримав його поштою. З фальшивим документом їздив на своєму «ВАЗ-2101» до 20 грудня, поки його на вулиці селища Гоща не зупинили поліцейські. Причиною зупинки став непристебнутий пасок безпеки у водія. На прохання пред’явити посвідчення Віктор К. показав куплене посвідчення.

Поліцейський одразу помітив підробку, адже посвідчення не відповідало зразку цього документа. Експертиза підтвердила, що документ справді підроблений й відрізняється від справжнього способом друку та елементами захисту. За фактом підроблення документів поліція відкрила кримінальне провадження.

У лютому суддя Гощанського райсуду Петро Тишкун визнав Віктора К. винним й оштрафував його на 510 грн. Ще 1372 грн засуджений має сплатити за експертизу фальшивого документа.