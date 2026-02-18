Гейзерна кавоварка працює без електрики, її достатньо поставити на плиту

Раптове вимкнення світла – не причина відмовлятися від улюбленої чашки кави. Навпаки, це можливість повернутися до перевірених способів заварювання, якими користувалися задовго до появи автоматичних машин. Ручні методи не лише автономні, а й дозволяють краще відчути смак зерна. Достатньо мати гарячу воду та мінімальний набір посуду. Про це пише NV.

Воду можна закип’ятити на газовій плиті, туристичному пальнику або навіть на металевій решітці над свічками. Якщо немає кавомолки, подрібніть зерно у ступці або розчавіть качалкою. Для різних способів заварювання потрібен різний ступінь помелу: від грубого, схожого на морську сіль, до дуже дрібного, майже порошкоподібного.

Мока-кавоварка

Гейзерна кавоварка працює без електрики, її достатньо поставити на плиту. Вода в нижній частині нагрівається та під тиском проходить через мелену каву у верхній резервуар. Використовуйте середній або дрібний помел і не утрамбовуйте каву занадто щільно. У результаті отримаєте насичений напій, близький за міцністю до еспресо.

Френч-прес

Цей спосіб не потребує нічого, окрім гарячої води. Засипте каву грубого помелу, залийте водою та настоюйте приблизно п’ять хвилин. Повільно опустіть металевий фільтр, відокремлюючи гущу. Завдяки відсутності паперового фільтра у напої зберігаються натуральні олії, що робить смак більш глибоким.

В’єтнамський фін

Металевий фільтр встановіть безпосередньо на чашку. Насипте каву, злегка притисніть пресом і залийте гарячою водою. Напій повільно стікатиме крапля за краплею. Отримаєте концентровану каву, яку за бажанням можна поєднати зі згущеним молоком або льодом.

Пуровер

Для цього методу використайте паперовий фільтр і лійку. Насипте каву середнього помелу та повільно пролийте гарячу воду круговими рухами. Вода проходитиме крізь шар кави поступово, розкриваючи її аромат. Смак буде чистим і легким, з чітко вираженими нотами зерна.

Холодне настоювання

Якщо не поспішаєте, приготуйте холодну каву. Залийте грубомелену каву водою кімнатної температури та залиште настоюватися на 12–24 години. Процідіть напій через сито або марлю. Така кава має м’який смак і меншу кислотність, а зберігати її можна в холодильнику кілька днів.

Кава по-турецьки

Насипте дуже дрібно мелену каву в джезву, додайте холодну воду та за бажанням цукор. Поставте на повільний вогонь і нагрівайте, не доводячи до активного кипіння. Коли підніметься пінка, зніміть із вогню. Повторіть нагрівання ще раз і розлийте в чашки разом із гущею. Цей спосіб дозволяє отримати густий і ароматний напій навіть без електрики.