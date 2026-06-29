У селі поблизу Львова побудують ферму з вирощування бройлерів

ТзОВ «Волиця» оголосило про намір побудувати у прильвівському селі Чишки птахоферму для вирощування курей-бройлерів потужністю до 1 млн голів щороку. Про це йдеться у повідомленні про планову діяльність на сайті Львівської РДА.

У селі Чишки Давидівської громади планують реконструювати комплекс нежитлових приміщень під птахоферму. Після модернізації підприємство зможе одночасно утримувати близько 198 тис. курей-бройлерів, а річна потужність сягне майже 990 тис. голів..

Ініціатором проєкту є місцеве ТзОВ «Волиця». Роботи планують виконати на земельній ділянці площею 7,68 га.

«Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства матиме позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету, зокрема сплати орендної плати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування даного підприємства», – йдеться в повідомленні компанії «Волиця».

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На майбутній фермі курей вирощуватимуть на підлозі на глибокій підстилці. Один цикл відгодівлі триватиме 45 діб, після чого бройлерів відвозитимуть на забій, а пташники закриватимуть на санітарну обробку перед наступним циклом.

Для енергопостачання птахокомплексу використовуватимуть сонячну електростанцію потужністю 130 кВт, а після запуску виробництва планують встановити додаткову СЕС на 300 кВт.

Наразі у проєкті триває процедура з оцінки впливу на довкілля.

ТзОВ «Волиця» входить до групи компаній, які належать місцевим бізнесменам Петру і Павлові Удудам, йдеться на платформі YouControl. Їхній головний актив – приватна агроторгова фірма (ПАФ) «Винниківська». Агрофірма обробляє 1200 гектарів землі в районі сіл Чишки, Підберізці, Виннички, Соснівка тощо, та вирощує зернові культури, сою, картоплю, моркву та буряк. Також ПАФ курувала видобуток піску з покладів невеликого родовища «Винничківське», що на південно-західній околиці села Виннички, писав сайт NGL.media.

Петро Удуд раніше був депутатом Пустомитівської райради від «Нашої України», згодом, 2015 року, кандидував туди ж від БПП. У 2020 році аграрій був кандидатом від «Батьківщини» до Давидівської сільської ради, виграв вибори та наразі є депутатом цієї ради. Його син, Павло Удуд, 2015 року висувався від «Самопомочі» до Винниківської міської ради, однак не пройшов.

Родина Удудів є міноритарними власниками (10%) будівельного ТзОВ «Вел Буд Девелопмент». Цю компанію контролюють Катерина Джичка та Петро Зубик (разом 90%). Останній, за даними «Високого Замку», є племінником колишнього народного депутата від Партії регіонів та власника однієї з найбільших українських будівельних компаній «ІнтерГал-Буд» Володимира Зубика.